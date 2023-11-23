Подмосковье 23 ноября 2023, 15:52 Стройнадзор Подмосковья дал советы по выбору добросовестных подрядчиков Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области напомнил жителям региона о ресурсах, с помощью которых можно убедиться в добросовестности застройщика. Это поможет гражданам сохранить деньги и нервы.

Чтобы проверить застройщика, необходимо найти жилой комплекс на порталах по продаже недвижимости «ДомКлик», ЦИАН и «Метр квадратный». Внизу должна стоять маркировка надежности «Проверено Главгосстройнадзором». Такая отметка в автоматическом режиме присваивается объявлениям с проверенными компаниями.

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Кроме того, со всеми стройками можно ознакомиться с помощью сервиса Главгосстройнадзора «Подмосковные стройки» на сайте «Добродел». На портале можно установить фильтры и узнать, какие объекты возводятся с отставанием от графика, а какие — в соответствии с ним.

Отметим, что для получения полной информации о застройщике, необходимо узнать его реквизиты, включая ИНН или ОРГ. Их можно найти на официальном сайте компании или в «Реестре застройщиков».

После этого необходимо ввести реквизиты компании на сайте Федеральной налоговой службы. Там будет предоставлена полная информации о застройщике, включая выписку из ЕГРЮЛ. Также стоит обратить внимание на сведения о ликвидации компании и проверить, не находится ли она в стадии банкротства.

Узнать о банкротстве застройщика, о нарушении сроков строительства, а также сданных ранее и строящихся жилых объектах можно в Едином реестре проблемных объектов, выбрав в фильтре регион «Московская область».

Проверить, не запущена ли процедура банкротства застройщика, рекомендуется на портале Единый федеральный реестр сведений о банкротстве или на СПАРК-Интерфакс.

Специалисты рекомендуют жителям Подмосковья при оформлении сделки заключать только договор о долевом участии. Пункт о проведении оплаты через эскроу-счет указывается в ДДУ и в проектной декларации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что проект по капремонту в регионе является самым крупным в стране.

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