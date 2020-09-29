Стройки Подмосковья продолжат проверять на соблюдение правил безопасности из-за COVID-19

В Подмосковье продолжат проверять стройки на соблюдения правил безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции. Результаты проверок будут составлять индекс COVID безопасности, который обновляет Главгосстройнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Главгосстройнадзора продолжат ежедневно проверять стройки региона на соблюдение правил безопасности, которые были озвучены главным санитарным врачом. Такие меры предприняли в связи с ростом числа заразившихся COVID-19 в Подмосковье.

На стройках должна соблюдаться социальная дистанция, рабочие должны носить маски, а утром и вечером всем сотрудникам должны измерять температуру.

Индекс COVID-безопасности формируют для каждой строительной площадки. Ознакомиться с цифрами может любой желающий в мобильном приложении «Подмосковные стройки». Соблюдение правил оценивают по пятибалльной шкале.

«Сегодня мы проводим мониторинг строительных площадок на соблюдение санитарных требований и держим руку на пульсе. В случае выявления нарушений всю информацию направляем главному санитарному врачу», — отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Индекс COVID-безопасности обновляется в онлайн-режиме. На уменьшение баллов сразу отреагируют надзорные органы и администрация муниципалитета.