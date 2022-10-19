Подмосковье примет участие в конференции о регулировании тарифов ЖКХ в Сочи | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 11:30 Подмосковье примет участие в конференции о регулировании тарифов ЖКХ в Сочи

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Сегодня, 19 октября, в Сочи стартует Всероссийская тарифная конференция. На ней будут выступать и организовывать обсуждения главы различных субъектов России, руководство ФАС, регуляторы и эксперты.

Такая конференция проводится в России каждый год. Она регулярно становится ключевым событием, именно в ее ходе часто удается разработать стратегически важные решения. Например, о том, как правильно строить тарифное законодательство.

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Среди планов на текущую конференцию — рассмотреть основные задачи, которые поставлены в этой сфере в стране на весь 2023 год. В том числе, об электросетевом комплексе, о тарифах в сфере ЖКХ. Не обойдут стороной и цифровизацию таких процессов — в последнее время эта тема становится все более актуальной не только в Подмосковье, но и во всей стране.

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Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. В сентябре губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие услуги можно получить с помощью нового цифрового сервиса «Госключ».