Стройки Подмосковья проверили 1363 раза с начала года | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 18:35 Стройки Подмосковья проверили 1363 раза с начала года

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели почти 1400 выездов на объекты строительства за три квартала года. Большая часть из них — это обязательные осмотры хода работ, 198 — контрольные проверки и 62 — по запросу застройщиков.

«В этом году Главгосстройнадзор впервые вывел часть услуг на платформу РПГУ. Это позволило вовремя предупреждать нарушения в ходе стройки и уменьшить административное давление на застройщиков», — отметил министр по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Возможность самим назначать проверки появилась у бизнеса в Подмосковье. Для этого нужно оформить заявку на РПГУ и выбрать способ коммуникации (онлайн или на объекте). В течение трех дней инспектор Главгосстройнадзора направляет в личный кабинет подтверждение о проведении осмотра и далее проходит сам визит.

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Такой профилактический осмотр объекта помогает выявить и устранить недостатки. К тому же срок итоговой проверки сокращается с десяти до трех дней.

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