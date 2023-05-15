Подмосковье 15 мая 2023, 14:34 Стройготовность двух детских садов в микрорайоне Восточное Бутово в Ленинском округе составила 98%

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Два детских сада построят в микрорайоне Восточное Бутово в ленинском округе. Они будут рассчитаны на 225 и 325 мест. Готовность объектов составила 98%.

Сейчас на стройплощадке ведут пусконаладку коммуникаций и оборудования. Как сообщили в Минстройкомплекса, работы проводят с привлечением средств инфраструктурного кредита по федеральному проекту «Инфраструктурное меню».

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«На данный момент на объектах завершается чистовая отделка и работы по инженерным системам», — заявил глава ведомства Владимир Локтев.

В садах обустроят медблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, технические и другие помещения.

На территории установят игровые площадки с теневыми навесами, места для занятий спорта и отдыха.

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