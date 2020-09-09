Строящийся тепличный комплекс проверили в Серпухове

Сегодня на площадке работают более 100 человек, а помогают им 25 единиц техники. Это отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Работы на строительной площадке ведут в графике. На данный момент специалисты прокладывают внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию Артур Гарибян.

В новом тепличном комбинате смогут выращивать около девяти тысяч огурцов и не менее 440 тонн салата. Этот проект увеличит количество высококвалифицированных рабочих мест.

Выращивать овощи и зелень в новом комплексе планируют при помощи современных технологий производства. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Следить за этапами создания комплекса могут и жители. В этом им поможет мобильное приложение «Подмосковные стройки».