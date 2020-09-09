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    09 сентября 2020, 10:26

    Строящийся тепличный комплекс проверили в Серпухове

    Анастасия Аброськина

    Строительство нового тепличного комплекса проверили в подмосковном Серпухове. Работу проконтролировали на площадке, где будут выращивать салат и огурцы. Она появится в селе Турово и обеспечит работой около 200 человек. Инспекторы Главгосстройнадзора проверили, как идет строительство.
    Строящийся тепличный комплекс проверили в Серпухове

    Сегодня на площадке работают более 100 человек, а помогают им 25 единиц техники. Это отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

    Работы на строительной площадке ведут в графике. На данный момент специалисты прокладывают внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию

    Артур Гарибян.

    В новом тепличном комбинате смогут выращивать около девяти тысяч огурцов и не менее 440 тонн салата. Этот проект увеличит количество высококвалифицированных рабочих мест.

    Выращивать овощи и зелень в новом комплексе планируют при помощи современных технологий производства. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    Следить за этапами создания комплекса могут и жители. В этом им поможет мобильное приложение «Подмосковные стройки».

    Новости SMI.FM