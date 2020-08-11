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    11 августа 2020, 11:34

    «Тестовые испытания — это завершающий этап». Строящийся путепровод в Дедовске проверили на прочность

    Анастасия Аброськина , Екатерина Филимонова

    Новый путепровод, построенный над железной дорогой в Дедовске, прошел финальную проверку на прочность. По нему проехало пять грузовиков общим весом свыше 150 тонн. Движение здесь откроют уже в конце августа — жители смогут забыть о пробках на старом переезде.
    «Тестовые испытания — это завершающий этап». Строящийся путепровод в Дедовске проверили на прочность | Изображение 1

    Путепровод стали строить в 2018 году по поручению губернатора Подмосковья. Он сможет пропускать по 14 тысяч машин в сутки. Это улучшит транспортное сообщение в Дедовске. Об этой дороге жители попросили у Андрея Воробьева четыре года назад.

    Целью заключительных испытаний стала проверка конструкций на прочность. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

    Тестовые испытания — это завершающий этап строительства путепровода в Дедовске

    Алексей Гержик.
    «Тестовые испытания — это завершающий этап». Строящийся путепровод в Дедовске проверили на прочность | Изображение 2

    Двухполосный путепровод будет в составе развязки с кольцевым пересечением вблизи трех улиц — Гурьянова, Железнодорожной, Ногина. Его строят над железной дорогой Рижского направления. Работы вышли на финишную прямую.

    Сейчас здесь продолжается подготовка ливневой канализации, а на подходах и съездах укладывают асфальт. Уже устанавливают шумозащитные экраны и благоустраивают территорию.

    «Тестовые испытания — это завершающий этап». Строящийся путепровод в Дедовске проверили на прочность | Изображение 3

    Старый железнодорожный переезд уберут. Так, жители Дедовска смогут экономить в пути от 30 минут до полутора часов каждый день.

    Протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра. Из них 130 метров — длина путепровода. А ширина искусственного сооружения — 16,2 метра. Скорость движения там будет равна 70 километрам в час.

    «Тестовые испытания — это завершающий этап». Строящийся путепровод в Дедовске проверили на прочность | Изображение 4

    Путепровод, входящий в состав городского округа Истра, создают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее, 3 августа, работы не в первый раз приезжал проверить губернатор Андрей Воробьев.

    Новости SMI.FM