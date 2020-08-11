Путепровод стали строить в 2018 году по поручению губернатора Подмосковья. Он сможет пропускать по 14 тысяч машин в сутки. Это улучшит транспортное сообщение в Дедовске. Об этой дороге жители попросили у Андрея Воробьева четыре года назад.

Целью заключительных испытаний стала проверка конструкций на прочность. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Тестовые испытания — это завершающий этап строительства путепровода в Дедовске Алексей Гержик.

Двухполосный путепровод будет в составе развязки с кольцевым пересечением вблизи трех улиц — Гурьянова, Железнодорожной, Ногина. Его строят над железной дорогой Рижского направления. Работы вышли на финишную прямую.

Сейчас здесь продолжается подготовка ливневой канализации, а на подходах и съездах укладывают асфальт. Уже устанавливают шумозащитные экраны и благоустраивают территорию.

Старый железнодорожный переезд уберут. Так, жители Дедовска смогут экономить в пути от 30 минут до полутора часов каждый день.

Протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра. Из них 130 метров — длина путепровода. А ширина искусственного сооружения — 16,2 метра. Скорость движения там будет равна 70 километрам в час.

Путепровод, входящий в состав городского округа Истра, создают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее, 3 августа, работы не в первый раз приезжал проверить губернатор Андрей Воробьев.