Подмосковье 01 декабря 2022, 10:09 Строящееся пожарное депо в южной части Реутова начнет работу в 2023 году

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В южной части Реутова вскоре откроется пожарное депо. Комплекс строительных работ завершат 31 декабря, а введут в эксплуатацию новое депо в 2023 году.

Раньше пожарную безопасность в Реутове обеспечивала только одна пожарная часть, расположенная в северной части города. Из-за сложностей логистики в южной части Реутова скорость пожарного реагирования превышала установленные нормы на 10-15 минут. В связи с этим было принято решение о строительстве еще одного пожарного депо.

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«Поднимался вопрос, что необходимо второе депо, потому что есть особенности планировки города Реутов, [который разделен на] две части — южную и северную. Пожарная часть, которая стоит в северной части города, не обеспечивала временное задание для того, чтобы осуществлять пожарную безопасность в городском округе. Необходимо было построить еще одно депо в южной части с тем, чтобы отвечать всем нормативам», — рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

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В рамках госпрограммы Московской области «Безопасность Подмосковья» на строительство было выделено более 31 миллиона рублей, а также 130 миллионов из внебюджетных средств.

«Здесь мы вместе с правительством Московской области решаем важную задачу, которую ставят перед нами наши жители, — обеспечение пожарной безопасности. Я уверен, что с этой задачей пожарное депо справится», — отметил глава городского округа Реутов Станислав Катаров.

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