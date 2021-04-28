Строящася газораспределительная станция «Жуково» в Раменском округе готова на 91%

Газораспределительная станция «Жуково», которую по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» строит «Мособлгаз», успешно прошла испытания. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин. Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов проинспектировал ход строительства ГРС, расположенной в Раменском округе.

«Губернаторская программа газификации позволяет ускорить темпы газификации Подмосковья. В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию 51 объект, в том числе и ГРС „Жуково“. Производительность станции составит 130 тысяч м³/ч, а значит, подключиться к газу смогут более 15 тысяч жителей Московской области», — сказал Александр Самарин.

ГРС «Жуково» будет полностью автоматизированной станцией, оснащенной новейшим передовым оборудованием, в том числе лазерным детектором обнаружения утечек метана в атмосферном воздухе.

«Мы успешно провели испытания, полностью завершили наружную прокладку газопроводов, и сейчас готовность газораспределительной станции составляет 91%», — отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он добавил, что осталось выполнить покраску наружных газопроводов, укладку асфальтобетонного покрытия, благоустройство территории и произвести пуско-наладочные работы. Летом газораспределительную станцию «Жуково» введут в эксплуатацию.