Подмосковье 15 мая 2023, 16:39 Строительство ЖК «Центральный» возобновят в Щелкове в 2023 году Пресс-служба Министерства жилищной политики МО

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Жилой комплекс «Центральный» достроят в Щелкове благодаря привлечению инвестора. Это позволит восстановить в правах 368 дольщиков.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, предложение инвестора ГК ФСК одобрили на градостроительном совете. С ним подписали соглашение по финансированию завершения работ.

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Строительство жилого комплекса остановилось в июле 2021 года. Сейчас на площадке завершают работы по техническому обследованию здания, а возобновить возведение зданий планируют до конца этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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