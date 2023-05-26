Подмосковье 26 мая 2023, 14:49 Строительство ЖК «Центральный» в Щелкове возобновится в июне пресс-служба МинЖил политики МО

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Соглашение о достраивании ЖК «Центральный» в городском округе Щелково заключили в Подмосковье. Уже в июне работы на объекте возобновятся — об этом рассказали на онлайн-встрече в Министерстве жилищной политики Московской области.

Дольщикам, которые ждут свои квартиры в «Центральном», рассказали о подписании договора по финансированию дальнейших работ. Утверждены сроки и этапы строительства, озвучены выявленные на технической экспертизе замечания.

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Застройщик жилого комплекса — компания «СЗ „Инвест Проект МСК“ — приостановил строительство в июле 2021 года. Строительно-монтажные работы возобновятся на объекте спустя почти два года — в июне 2023-го. Квартир ждут 368 дольщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья в регионе.

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