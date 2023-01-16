Подмосковье 16 января 2023, 14:07 Строительство ЖК «Долины Яузы» в Мытищах по программе реновации завершится в 2025 году

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Строительство первого проекта реновации в Московской области началось в Мытищах. Представители городского округа совместно с застройщиком «СЗ Реновация-Мытищи» заложили сегодня «капсулу времени» в фундамент жилого комплекса «Долина Яузы».

Многоэтажки в составе жилого комплекса полностью заменят ветхие дома на улице Трудовой в микрорайоне Перловка. Также прилегающая к ЖК территория будет комплексно благоустроена, а жителей обеспечат магазинами и коммерческой площадью.

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Программа реновации Подмосковья направлена на расселение жителей из ветхого жилья в новые квартиры, соответствующие определенным критериям: жилье должно находиться в том же городском округе, где располагались старые дома, а площадь новых квартир должна быть не меньше старых.

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«Фасады наших зданий уже несколько раз получали различные награды. Я уверен, что жители по достоинству оценят архитектуру новых домов», — отметил управляющий директор группы «Самолет» Айман Эль-Хашем.

По предварительным данным, строительные работы полностью завершат во втором квартале 2025 года. У компании уже есть проект в городе — «Мытищи Парк». Отмечается, что застройщик и дальше будет развивать районы округа.

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