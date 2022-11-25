Подмосковье 25 ноября 2022, 10:15 Строительство ЖК «Благовест» возобновили в Сергиевом Посаде

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На площадке долгостроя ЖК «Благовест» снова работает техника. Теперь собственники могут быть уверены, что строительство жилого комплекса вышло на финишную прямую.

Еще год назад стройплощадка ЖК «Благовест» была пустой и заброшенной, а в подвалах стояла вода. Теперь проблему решили. В декабре 2021 года жилым комплексом занялся Фонд защиты прав дольщиков Московской области. Чтобы возобновить строительство, потребовалась кропотливая работа специалистов.

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«Работа была колоссальная. Документов от застройщика было минимум, застройщик неконтактный. Восстанавливали документы по крупицам с коллегами из Министерства жилищной политики», — рассказала заместитель директора МБУ «Развитие» Александра Полтавцева.

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Помещения долгостроя осушили и обработали антисептиком. В ближайшее время начнут прокладывать инженерные сети, вентиляцию и водопровод, а весной займутся крышей. Сейчас план работ полностью расписан. Строители идут по графику.

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