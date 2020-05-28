Строительство жилого комплекса «Березки-2» и школы на 550 мест возобновили в поселке Тучково

В подмосковном поселке Тучково вновь открыли стройку на двух основных площадках. Первым делом приступили к возведению жилого комплекса «Березки-2». На особый контроль взяли соблюдение санитарных норм.

Так, перед каждой сменой у строителей измеряют температуру. Им выдают комплекты защитных масок и перчаток. На объекте в два раза меньше людей, чем обычно. Работают в свою смену.

Сейчас там достраивают два дома на 100 семей. Их переселяют из аварийного жилья по областной программе. Общая площадь — 7,5 тысячи квадратных метров.

По первому корпусу строительные работы завершили, сообщил финансовый директор компании «НИИ Металер» Игорь Попов.

На текущий момент полным ходом идут работы по внутридомовым инженерным сетям, а также отделке. У нас очень теплые дома, экономичные источники тепла Игорь Попов.

Прилегающую к новым домам территорию приведут в порядок. Сделают парковки, детские площадки. Два энергоэффективных трехэтажных дома будут рассчитаны на 128 квартир.

«Я попросил сдвинуть сроки окончания строительства для того, чтобы более 100 семей, а это 263 человека, уже переселились из аварийного, ветхого жилья. Поистине уникальный проект. И он очень масштабный. Люди очень ждут», — сказал глава Рузского округа Николай Пархоменко.

И вторая строительная площадка не менее важная — это школа на 550 мест. А общая площадь объекта — 32 тысячи квадратных метров. По этому примеру планируют строить и другие школы в Подмосковье.

В новых кабинетах появятся интерактивные доски и новейшая техника для обучения. Во дворе — стадион и даже теплицы, где школьники смогут готовить проекты для уроков биологии.

На площадке работают 89 человек. Завершить все планируют в срок, сказал директор по строительству подрядной организации Сергей Антонов.

Сейчас идут отделочные работы. Коммуникации фактически все завершены. И уже идет стадия благоустройства Сергей Антонов.

Открытие школы поможет ребятам перейти на обучение в одну смену. Тучково — это самый густонаселенный пункт округа. И в поселке готовится еще одна школа на 400 мест. Ее строительство тоже приостанавливали из-за пандемии. Работы возобновляют.