Подмосковье 28 июня 2023, 17:56 Строительство жилого комплекса «1-й Донской» началось в Ленинском округе Главгосстройнадзор МО

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Первые два дома нового жилого квартала «1-й Донской» продолжают строить в Ленинском округе. Работы планируют завершить 2025 году.

Площадку посетили сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья. Застройщик подал извещение о начале возведения в мае этого года. Сейчас там ведут монолитные работы на уровне первого этажа. На объекте трудятся 100 человек и восемь машин.

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Жилой квартал будет включать девять домов на 5336 квартир. Кроме того, там построят два детских сада на 300 и 350 мест, школу на 1350 учеников и подстанцию скорой помощи.

Жилой квартал будет иметь высокую транспортную доступность. Выезд на трассу М-4 «Дон» на автомобиле займет не больше шести минут. Там также обустроят пешеходную и велодорожки до станции «Калинина», которая войдет в МЦД-5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о недопустимости заброшенных строек в центре городов.

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