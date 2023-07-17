Подмосковье 17 июля 2023, 15:08 Строительство завода по изготовлению бетонных элементов для дорог в Мытищах согласуют с жителями пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Завод компании «Градди» по изготовлению бетонных изделий для строительства дорог и благоустройства планируют построить в Мытищах. Место размещения производства согласуют с жителями округа.

Изначально завод планировали возвести в поселке Пироговском городского округа Мытищи. Там хотят выпускать бетонные изделия для благоустройства: бордюры, тротуарную плитку, малые архитектурные формы для автомобильных и железных дорог.

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Жители микрорайона выступили против строительства объекта. Они уверены, что он несет экологическую угрозу территории, вокруг которой расположены жилые дома и природоохранная зона реки Клязьмы.

Специалисты администрации городского округа Мытищи провели встречу с собственником компании и жителями.

«Я понимаю местных жителей, их беспокойство, но они мало осведомлены об уровне нашего предприятия. Наши коллеги работают во многих муниципалитетах. Весь цикл производства проходит в закрытой системе с соответствующими мерами экологической безопасности», — рассказала заместитель генерального директора ООО «Градди» Виктория Лямина.

На встрече был рассмотрен целый ряд вопросов, касающихся не только экологических норм, но и обслуживания подъездных путей к строительной площадке.

«Ситуация на самом деле непростая. Мы продолжим встречи по этому вопросу. Если производство даже потенциально может наносить ущерб жителям, то оно здесь находиться не будет», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая сообщила, что принято решение о поиске альтернативного участка для производства. Без согласия с жителями никакого строительства не будет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в регионе в 2023 году.

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