Подмосковье 15 марта 2023, 12:03 Строительство второй очереди ЖК «Новое Видное» началось в Подмосковье

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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство второй очереди жилого комплекса «Новое Видное». Работы выполнит ГК «Самолет».

Две башни по 16 этажей и многосекционный корпус от 12 до 17 этажей будут построены в рамках второй очереди проекта. Жилые корпусы будут рассчитаны на 1044 квартиры различных планировок. Первые этажи отведут под небольшие магазины, аптеки, кафе.

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Жилой комплекс «Новое Видное» предполагает строительство 60 многоквартирных домов.

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«Здесь запланирована развитая социальная инфраструктура. Построят семь детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Долгожданную школу в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят к началу учебного года. В этом микрорайоне живут около 10 тысяч человек, но еще нет учебных заведений, поэтому дети ездят в Москву. К осени ситуация изменится, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.