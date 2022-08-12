Строительство второго этажа здания детского сада началось в Королеве

Строители приступили к устройству плиты перекрытия второго этажа здания детского сада, расположенного на улице Академика Легостаева в Королеве, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

«Продолжаются также работы по монтажу инженерных сетей и гидроизоляции стен технического подполья. Работы ведутся согласно графику», — отметили в ведомстве.

Трехэтажный детский сад сможет принять 250 детей. На площади в 3,7 тысячи квадратных метров разместятся комнаты для групп, помещения для кружков, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с учреждением дошкольного образования установят теневые навесы, игровые комплексы и места для отдыха. Родители смогут хранить коляски и санки на площадке перед входом в детский сад.

Объект планируется достроить в 2023 году. Реализация проекта ведется в рамках программы Московской области по строительству социальной инфраструктуры и финансируется на бюджетные средства.