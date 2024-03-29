Подмосковье 29 марта 2024, 12:52 Строительство воспитательно-образовательного комплекса стартовало в Котельниках Администрация Котельники г.о.

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Воспитательно-образовательный комплекс на 2,4 тысячи мест в микрорайоне Опытное жители города ждали не первый год. Сейчас стартовали работы по подготовке строительной площадки.

На территории будущего ВОКа снесли все гаражи, а исполнитель получил ордер на проведение земельных работ и начал комплекс мероприятий по переносу РТП-5 (ТП-29). Сейчас специалисты занимаются оформлением порубочного билета, а рабочие в самое ближайшее время приступят к расчистке территорий от насаждений.

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ВОК будет включать в себя общеобразовательную школу на 2,1 тысячи мест, а также детский сад, который сможет принять до 350 воспитанников. Кроме того, будут выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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