Подмосковье 26 ноября 2023, 19:11 Строительство водозаборного узла в Богородском округе завершат до конца года ГУП МО "КС МО"

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Строительство станции очистки воды в городском округе Богородский, предназначенной для обеспечения жителей микрорайонов Заречье-1 и Заречье-2 чистой водой, приближается к завершению. Запустить станцию в пусконаладочном режиме планируется уже в середине декабря.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что работы по ее строительству начались в мае 2022 года, а запуск объекта был запланирован на весну 2024 года. Однако по поручению губернатора Андрея Воробьева возведение ускорили.

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«Планируется, что Новый год жители встретят с чистой водой», — указал Антон Велиховский.

Строительство водозаборного узла выполняет «ЭкоПромКомпания» под руководством ГУП МО «Коммунальные системы Московской области». На сегодняшний день специалисты завершили 90% запланированных работ.

ГУП МО "КС МО" ГУП МО "КС МО" ГУП МО "КС МО" ГУП МО "КС МО" ГУП МО "КС МО"

Станция мощностью 10 тысяч кубических метров в сутки обеспечит питьевой водой около 30 тысяч человек. Она будет работать в автоматическом режиме с удаленным доступом. Таким образом, специалисты смогут дистанционно отслеживать аварийные ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и модернизации объектов водоснабжения. Они улучшат качество воды для 137 тысяч жителей региона.

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