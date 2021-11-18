Строительство в приаэродромной территории аэродрома Черное разрешили не согласовывать с Росавиацией

Строительство, реконструкция или размещение объектов в приаэродромной территории аэродрома Черное в Балашихе больше не потребует согласования с Росавиацией. Об этом сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

При этом получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора для таких работ остается обязательным.

Гордиенко подчеркнул, что изменения затронули сразу семь городских округов, территории которых частично либо полностью накрывает приаэродромная территория Черного. Среди них Балашиха, Люберцы, Реутов, Щелково, Богородский, Лосино-Петровский, а также Звездный Городок.

Таким образом, жителям и инвесторам, планирующим строительство на территориях этих муниципалитетов, больше не придется обращаться за согласованием в Росавиацию. Раньше для согласования строительства в приаэродромной территории Черного каждый год подавалось около 2,5 тысячи заявлений.

Аналогичная ситуация и с приаэродромными территориями аэропортов Внуково и Шереметьево. Согласование Росавиации при размещении объектов в их приаэродромных территориях не требуется, но по-прежнему нужно будет получать заключение Роспотребнадзора.

Для приаэродромных территорий аэродромов Домодедово, Раменское, Луховицы, Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино и Чкаловский правила не изменились, то есть для строительства, реконструкции или размещения объектов нужно будет получать согласование авиационных властей. Это можно сделать онлайн на сайте госуслуг Московской области.