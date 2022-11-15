Подмосковье 15 ноября 2022, 21:55 Строительство центра диспансеризации в Видном закончат к концу года

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В Видном продолжается строительство центра диспансеризации «Здоровье Подмосковью». Объект возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Заместитель главного врача Видновской больницы Тимур Асанов рассказал о том, что следующим этапом будет процесс лицензирования данного центра диспансеризации. Каждый житель Видного сможет пройти медосмотр по эффективной модели диспансеризации всего за два часа.

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Новый модуль диспансеризации будет работать в две смены. При режиме работы шесть дней в неделю в смену здесь смогут принимать 60 человек.

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Несмотря на то, что в Ленинском округе нет отдельного центра, медосмотр уже сейчас можно пройти во всех подразделениях Видновской больницы, в том числе и в городской поликлинике. Здесь на четвертом этаже находится отделение медицинской профилактики. В этом году здесь обновили диагностическое оборудование.

«Когда это будет проходить в рамках одного учреждения, это упростит процесс похождения диспансеризации для населения. Здесь все будет удобно, согласно новым нормам и в рамках интересного проекта, который называется „Эффективная модель диспансеризации“, где достаточно сокращен процесс прохождения диспансеризации», — сообщил заместитель главного врача Видновской больницы Тимур Асанов.

Кроме того, модуль позволит проводить медосмотр большего количества людей в короткие сроки. Работы здесь начались в конце августа, центр планируют достроить до конца этого года. Всего к новому центру диспансеризации прикреплено почти 112 тысяч человек.