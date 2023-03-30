Подмосковье 30 марта 2023, 11:17 Строительство цеха для импортозамещения в отрасли машиностроения началось в Орехово-Зуеве Главгосстройнадзор МО

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Строительство нового цеха крупнейшего в России производителя прицепной и полуприцепной техники — компании «Тонар» — началось в Орехово-Зуеве. Работы планируется завершить к концу года.

Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил о начале строительства производственного цеха в Орехово-Зуевском городском округе. Застройщиком выступает машиностроительный завод «Тонар» — крупнейший производитель прицепной и полуприцепной техники в России. Компания выпускает в том числе технологические самосвалы и автопоезда повышенной грузоподъемности.

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На новом заводе площадью почти шесть тысяч квадратных метров будут делать комплектующие для тормозных суппортов. Предприятие будет первым подобным в России.

В Подмосковье строится еще один объект компании «Тонар», где также будут выпускаться комплектующие тормозной системы. В мае прошлого года масштабные инвестиционные проекты машиностроительного завода представили премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору Андрею Воробьеву. Реализация планов позволит заменить импорт многих важных комплектующих, что будет способствовать увеличению экспортных возможностей региона.