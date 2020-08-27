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    27 августа 2020, 22:22

    Строительство трех ФАПов завершат в городском округе Лотошино в 2020 году

    Анастасия Максимовских , Юлия Уткина

    В городском округе Лотошино продолжается строительство сразу трех фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в деревнях Введенское, Калицино и Михалево. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления стройнадзора Московской области.
    Строительство трех ФАПов завершат в городском округе Лотошино в 2020 году

    «На данный момент проводится подготовительный этап. Ближайшая проверка запланирована на 28 сентября», — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

    Фельдшерско-акушерские пункты будет строить компания «Липецкэнергоремонт». В новых медучреждениях обустроят кабинеты для осмотра и оказания первичной помощи, технические помещения, а также жилье для врача с отдельным входом.

    Планируется, что строительство завершат уже в 2020 году.

    Новости SMI.FM