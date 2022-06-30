Стадион «Спартак» в Звенигороде достроят к концу лета

Основные работы по вертикальной планировке стадиона уже завершили, подготовили основание для футбольного поля и хоккейной площадки, обустроили дренажную систему. Завершить стройку планируют уже к концу этого лета.

На территории будет не только стадион: обустроят прогулочную зону, площадку для занятий со штангой и гирями. По просьбам местных жителей появится зона для игры в городки.

«Городки изначально в губернаторской программе не были, но так как жители настояли, мы попытались включить их, и сейчас прорабатываем место, где можно расположить зону», — поделился руководитель проекта Петр Ханчу.

Следующий этап строительства начнется уже на следующей неделе. Завершить проект планируют к концу лета, чтобы местные жители смогли отпраздновать День города на новом стадионе.