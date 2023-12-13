Подмосковье 13 декабря 2023, 09:08 Строительство спорткомплекса и новой школы начнется в Дмитровском округе в 2024 году Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Читать 360tv в

Возведение пристройки к Внуковской школе и физкультурно-оздоровительного комплекса начнут в Дмитровском округе в 2024 году. До конца 2023-го также откроют еще одну новую школу.

О строительстве объектов социальной инфраструктуры и планах на 2024 год рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Реклама

По его словам, в следующем году начнется возведение пристройки на 350 мест к Внуковской школе. В новом корпусе оборудуют учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. Завершить все работы планируется в 2025 году.

Также на улице Подъячева в Дмитрове начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса при спортшколе «Динамо-Дмитров». Подрядчика уже определили.

Напомним, в 2023-м в селе Озерецкое открыли современную школу на 550 мест. Она позволила разгрузить Останкинскую школу.

Кроме того, к концу года достроят школу на 1100 мест в 5-м микрорайоне Дмитрова. Это будет самое большое образовательное учреждение в округе, которое поможет ликвидировать вторую смену в школе № 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».