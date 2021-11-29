Строительство спортивного центра на стадионе «Старт» в Реутове начнется в январе 2022 года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Старт» в Реутове начнется в январе 2022 года. Здесь появится несколько новых бассейнов, в том числе под открытым небом. Возведение началось в 2013 году, но из-за банкротства инвесторов его остановили.

Сейчас утверждается проектная документация, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

В начале января коллеги выйдут на земляные работы — укладку коммуникаций и стройку Станислав Каторов.

С проектом строительства одного из крупнейших спортивных объектов в Реутове ознакомился новый министр физической культуры Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Также ему доложили о расширении Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Находится она здесь же, на территории стадиона «Старт».

Благодаря полю с подогревом тренироваться можно будет в любое время года. Сделают и лектории, раздевалки.

«В этом году начнется проецирование, а к строительству уже должны приступить в 2022-м», — уточнил директор Академии вратарского мастерства Вячеслав Чанов.

Министр физической культуры и глава округа посетили все спортивные объекты Реутова — как государственные, так и частные. Оценили и обновленный стадион школы № 5. Его реконструировали в этом году.

«Футбольное поле полностью обновлено. Универсальная игровая площадка, площадка с тренажерами силовыми для жителей», — рассказал начальник отдела по спорту Владимир Каширин.

Он добавил, что на заднем дворе находится площадка для игры в волейбол. Министр физической культуры Дмитрий Абаренов подчеркнул важность новых спортивных объектов.

Благодаря губернатору в области построено огромное количество объектов — более 700 ФОКов, свыше двух тысяч сооружений Дмитрий Абаренов.

Он планирует посетить спортивные объекты всех городских округов Московской области и ввести спортивные паспорта муниципалитетов.