Строительство социально значимых объектов продолжалось в Подмосковье в Новый год

Строительство социально значимых объектов продолжается в Московской области, несмотря на новогодние праздники. Об этом в своем Instagram сообщила пресс-служба региона.

Отмечается, что в сентябре запланировано открытие учебного корпуса начальной школы на 425 мест в Долгопрудном.

«Он войдет в состав естественно-научного образовательного кластера. Численность обучающихся увеличится до одной тысячи ребят. Учеба и проживание для одаренных детей будут бесплатными», — сообщила пресс-служба. Также строятся кампус на 200 мест и детский технопарк на 500 мест.

При поддержке президента в 2021 году стартовало строительство областной детской больницы в Красногорске, где будут работать врачи по 28 разным профилям. В настоящее время происходит заливка фундамента. Завершение работ и сдача объекта запланированы на 2024 год.

На базе гимназии имени Е. М. Примакова в городском округе Одинцовский создают гуманитарный кластер. Обучение и проживание для талантливых школьников со всей страны будет бесплатным. В настоящий момент уже построен один корпус для проживания учеников. В остальных трех корпусах идут работы по отделке и монтажу инженерных систем.

Вводиться новые корпуса образовательного комплекса будут поэтапно: три корпуса для проживания — в июне 2022 года. Сдача учебного корпуса и общежития для преподавателей — в августе 2023 года.