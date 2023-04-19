Подмосковье 19 апреля 2023, 16:53 Строительство складских помещений в Орехово-Зуеве начнется в 2023 году

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Строительство производственно-складских помещений скоро начнется в Орехово-Зуеве. Площадь проекта составит 46 гектаров. Полностью работы планируют завершить в 2031 году.

Для реализации проекта участок площадью 26 гектаров перевели в земли промышленности, рассказала глава Минимущества Наталья Адигамова.

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«На одной части земли будут построены складские помещения, другая пойдет под строительство различных производств, что даст возможность привлечь широкий круг резидентов», — сказала она.

Реализацию проекта начнут с проведения коммуникаций и строительства первого блока формата лайт-индастриал площадью 10 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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