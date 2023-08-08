08 августа 2023, 06:00
Строительство склада морепродуктов завершили в Люберцах
Работники компании «СтройЭксперт» осмотрели построенный склад для хранения промышленных непроизводственных товаров в деревне Торбеево в Люберцах. Застройщиком выступил ООО «Авангард», сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.
«По итогам осмотра склад получил положительное заключение о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, проектной документации», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Площадь крупнейшего в округе склада составляет 1488 квадратных метров. В здании установят морозильные камеры для хранения морепродуктов. На объекте появятся 45 рабочих мест.
С начала года в Подмосковье под надзором Главгосстройнадзора завершили строительство 35 складов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области наблюдается устойчивое положение экономики и бюджета, несмотря на санкции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Люберцы
Строительство
Реклама
Реклама