Подмосковье 08 августа 2023, 06:00 Строительство склада морепродуктов завершили в Люберцах Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Работники компании «СтройЭксперт» осмотрели построенный склад для хранения промышленных непроизводственных товаров в деревне Торбеево в Люберцах. Застройщиком выступил ООО «Авангард», сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

«По итогам осмотра склад получил положительное заключение о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка, проектной документации», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Площадь крупнейшего в округе склада составляет 1488 квадратных метров. В здании установят морозильные камеры для хранения морепродуктов. На объекте появятся 45 рабочих мест.

С начала года в Подмосковье под надзором Главгосстройнадзора завершили строительство 35 складов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области наблюдается устойчивое положение экономики и бюджета, несмотря на санкции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».