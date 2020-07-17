Строительство системы дегазации на полигоне ТБО «Тимохово» завершили, она устранит неприятные запахи

«Завершено строительство системы дегазации на полигоне ТБО «Тимохово», теперь она работает на полную мощность, устраняет неприятные запахи. Это фактическое завершение работ по созданию системы дегазации на полигоне «Тимохово», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что изначально планировалось закончить эту работу в конце мая, но пандемия внесла свои коррективы.

Сегодня закрыты все карты полигона «Тимохово», оборудована система дегазации, тема запахов с этого полигона должна полностью уйти. Сегодня мы запустили два факела мощностью по 2600 кубов, они вышли на режим температуры сгорания выше 1040 градусов, поэтому вопросы по возможным вредным соединениям и выхлопам снимаются, также здесь установлена система очистки газа на входе в систему Евгений Хромушин заместитель председателя правительства Московской области

Журналисты и общественники смогли сегодня воочию убедиться, что на полигоне произошли грандиозные преобразования.

«С деятельностью «Тимохово» мы знакомы непосредственно с 2016 года и то, что сегодня мы тут увидели — это положительный шаг, есть понимание и четкая дорожная карта властей и собственников, как исключить зловоние и осуществить сбор фильтрата, дать возможность жителям дышать свежим воздухом, все это уже реализовано или будет реализовано в ближайшее время», — сказала руководитель ассоциации общественного контроля Московской области в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Она также сообщила журналистам, что ассоциация будет продолжать общественный контроль за деятельностью полигона.

«Мы наблюдаем, как заходят грузовики, в каком количестве, в порядке ли обочины, непосредственно есть ли запах газа или нет. Сейчас видим, как уже на протяжении полугода неприятный запах уменьшается. Надеемся, что сегодняшние установки намного облегчат ситуацию, мы очень рассчитываем, что полигон „Тимохово“ превратится в перерабатывающее производство, которое действительно необходимо Московской области», — добавила Лилия Белова.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2021 году полигон «Тимохово» будет полностью преобразован в комплекс переработки отходов, чтобы полностью исключить прямое захоронение. Новый КПО будет принимать порядка 750 тысяч тонн отходов. Дополнительно комплекс позволит получать чистый газ, который может быть использован для двигателей внутреннего сгорания и производства электроэнергии.

Ежедневно на полигоне и близлежащих территориях продолжают измерять показатели предельно допустимой концентрации вредных веществ, цифры находятся в пределах нормы, превышений не наблюдается. Это подтверждают датчики мониторинга атмосферного воздуха, установленные по периметру полигона по просьбам жителей.