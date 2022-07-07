Строительство школы в ЖК «Каскад парк» возобновили в Подольске

Администрация городского округа добилась возобновления строительства школы на 350 мест в Подольске. Объект возведут в жилом комплексе «Каскад парк». Об этом сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Активная фаза строительства, рассказал Жариков, начнется уже через неделю. Пока на объекте обследуют конструкции и обустраивают строительный городок. По словам застройщика, монолитные работы планируют выполнить до ноября.

«Месяц назад глава приезжал на объект, тогда застройщик дал обещание возобновить строительство в начале июля», — написал глава округа.

За ходом строительства теперь можно наблюдать в онлайн-режиме — на территории установили камеры.

Автобусное сообщение с Подольском планируют запустить через две недели, а через одну здесь установят остановочный павильон. Местные жители смогут ездить на общественном транспорте с 20 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о закладке еще 20 школ в 14 городских округах. Они обеспечат более 19 тысяч мест для учеников.