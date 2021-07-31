Строительство школы в в Наро-Фоминске завершится в августе

Школу на 825 мест в Наро-Фоминске планируют достроить в августе этого года. В пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области уточнили, что работы идут по плану.

Министр стройкомплекса региона Владимир Локтев рассказал, что объект готов на 90%. В стройке задействованы 190 рабочих. Они в данный момент занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории.

«Необходимые материалы и оборудование закуплены, ведется поставка мебели», — добавил Локтев.

Здание школы будет четырехэтажным. Там будут современные просторные классы, лаборатории для практических занятий, актовый зал, два спортзала, информационно-библиотечный центр, столовая и административные помещения.

Кабинеты для учеников начальной школы и групп продленного дня будут располагаться в отдельном блоке.

На территории учебного заведения будет стадион с беговыми дорожками, игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха и территория для проведения мероприятий.

Строительство финансируется из госбюджета.