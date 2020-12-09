Строительство нового корпуса школы №16 в Орехово-Зуеве завершили на 85%

Новый корпус школы №16 в подмосковном Орехово-Зуеве планируют завершить к концу года. Он появится на Мадонской улице. Сейчас внутрь завозят мебель и оборудование.

Корпус рассчитан на 300 мест. Это отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, на площадке уже идет отделка внутренних помещений и фасада.

Готовность объекта составляет более 85%. На строительной площадке задействованы 135 рабочих и пять единиц техники Владимир Локтев.

В новом корпусе начнут учиться ребята из начальных классов. В здании разместят спортивный и актовый залы, столовую и кабинеты для групп продленного дня.

Строительство идет по национальному проекту «Современная школа». Благоустроят и внутренний дворик. Там для учеников подготовят спортивную и игровую площадки.

Министерство строительного комплекса Подмосковья поставило перед всеми участниками строительства задачу ввести новый корпус в установленные сроки.

Ранее стало известно, что за 2021 год в Московской области капитально отремонтируют 17 школ.