Строительство нового корпуса школы №16 в Орехово-Зуеве завершили на 85%
Корпус рассчитан на 300 мест. Это отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, на площадке уже идет отделка внутренних помещений и фасада.
Готовность объекта составляет более 85%. На строительной площадке задействованы 135 рабочих и пять единиц техники
В новом корпусе начнут учиться ребята из начальных классов. В здании разместят спортивный и актовый залы, столовую и кабинеты для групп продленного дня.
Строительство идет по национальному проекту «Современная школа». Благоустроят и внутренний дворик. Там для учеников подготовят спортивную и игровую площадки.
Министерство строительного комплекса Подмосковья поставило перед всеми участниками строительства задачу ввести новый корпус в установленные сроки.
Ранее стало известно, что за 2021 год в Московской области капитально отремонтируют 17 школ.