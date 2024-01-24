Подмосковье 24 января 2024, 12:20 Строительство школы проверили в ЖК «Новое Бисерово — 2» в Богородском округе Егорова Надежда

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Строительство школы в жилом комплексе «Новое Бисерово — 2» проверил исполняющий обязанности главы Богородского округа Алексей Щаулин. Учреждение планируют открыть к 1 сентября.

Жители ЖК выразили беспокойство из-за того, что администрация округа не могла договориться с застройщиком о передаче объекта в муниципальную собственность. В результате проблему удалось решить — компания «Акваспорт» передаст учреждения в обмен на земельные участки.

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«Здесь есть свои процедуры, где права собственника мы тоже нарушать не могли. Самое главное — сейчас достигнута договоренность о передаче объекта. Есть четкий и согласованный план», — сказал Алексей Щаулин.

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