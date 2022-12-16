16 декабря 2022, 18:42
Строительство школы № 6 в Мытищах завершили на 60%
Строительная готовность нового корпуса школы № 6 в Мытищах оценивается на 60%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Здание появится на Новомытищинском проспекте уже в следующем году. Монолитные работы на данном этапе завершены. Сейчас строители осуществляют монтаж инженерных сетей и выполняют отделочные работы.
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Трехэтажный учебный корпус площадью 3,7 тысячи квадратных метров рассчитан на 200 учеников. В пристройке предусмотрены учебные и лабораторные классы, столовая на 300 мест, спортивный и актовый залы, библиотека, медицинский блок, а также технические и административные помещения.
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Территория школы также будет обустроена: на ней появятся зоны для спорта и отдыха, а рядом со зданием расположатся учебно-опытная и хозяйственная зоны.
Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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