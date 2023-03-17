Подмосковье 17 марта 2023, 16:02 Строительство школы на 1320 мест началось в Балашихе ООО СЗ «Главстрой-Саввино»

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В Балашихе приступили к строительству школы на 1320 мест. Учебное учреждение появится в ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный. Завершить все работы планируют к концу 2024 года.

В четырехэтажной школе площадью более 20 тысяч квадратных метров разместятся спортивные и актовые залы, библиотека, медиатека, а также медблок и столовая. На территории учебного учреждения организуют мастерскую для занятий по садоводству.

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Застройщиком объекта выступает ООО СЗ «Главстрой-Саввино».

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Современный образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада, построят в Павшинской Пойме с опережением графика. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что его откроют на год раньше — уже к 1 сентября 2024 года.

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