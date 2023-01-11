Подмосковье 11 января 2023, 11:28 Строительство школы на 1,1 тысячи мест началось в Истре

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Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в селе Павловская Слобода в Истре в 2024 году. Рабочие уже приступили к строительству.

«Подрядчик приступил к работам нулевого цикла. Строители осуществляют земляные работы, а также вывоз грунта и уборку мусора от демонтированных строений», — сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

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Согласно проекту, 3-этажное здание разделят на функциональные блоки для начальной, средней и основной школ. Ребятам будут доступны лаборатории и мастерские, актовый и спортивные залы, а также пищеблок со столовой, библиотека с читальным залом и другие необходимые кабинеты.

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Кроме того, будет благоустроена и прилегающая территория: на ней появится многофункциональная площадка для проведения мероприятий, а также физкультурно-спортивная, хозяйственная и учебно-опытная зоны.

Открытие школы решит вопрос второй смены в Павловской Слободе. Учебное заведение возводится в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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