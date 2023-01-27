Подмосковье 27 января 2023, 10:14 Строительство школы для 550 учеников началось в селе Немчиновка

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Возведение здания новой школы началось на месте недостроенного Института лесного хозяйства в селе Немчиновка в Одинцовском округе. Будущее учебное заведение рассчитано на 550 учеников.

Строительство идет ударными темпами. Объект планируют сдать в четвертом квартале 2023 года.

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«В настоящий момент практически завершены работы по разработке котлована, сносу старых строений. Ведутся работы по возведению монолита — приступили к фундаментной части здания. И одновременно ведутся работы по устройству внутриплощадочных сетей», — рассказал заместитель главного инженера АСГ «Техно Строй» Дмитрий Григорьев.

Четырехэтажное здание оборудуют учебными кабинетами, актовым и спортивным залами, медицинским и пищевым блоками. Также откроют кабинет кулинарии, обустроят мастерские для работы с деревом, металлом и тканью.

Территорию вокруг школы тоже благоустроят. Здесь появятся учебно-опытная и хозяйственная зона.

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