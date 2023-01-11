Подмосковье 11 января 2023, 11:49 Строительство школьного корпуса на улице Серова в Раменском завершится в августе

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Возведение новой пристройки к школе № 6 на улице Серова продолжается в Раменском. Строительная готовность объекта составляет более 85%.

«Здание для начальной школы на 200 мест планируется завершить в августе 2023 года, чтобы 1 сентября дети уже пришли в обновленную школу», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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Сейчас строители ведут отделочные и фасадные работы, прокладывают инженерные сети. Все процессы идут по графику.

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В двухэтажном здании оборудуют просторные классы, игровые комнаты, помещения для продленки со спальнями, спортивный и актовый залы, библиотеку и столовую. Площадь корпуса составит 4,5 тысячи квадратных метров.

Объект возводят по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии пристройки к школе № 5 в Ногинске в 2024 году. Глава региона пообещал, что жителей проинформируют о том, когда начнутся и когда завершатся работы.