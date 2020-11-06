Строительство трех школ под Можайском и Рузой вышло на финишную прямую. Что ждет учеников?

Строительство трех новых школ Подмосковья вышло на финишную прямую. Две из них ждут в поселке Тучково, одну — в Тропареве. Учреждения возводят по графикам, несмотря на пандемию. Работы на площадках проверил министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Это Рузский и Можайский округа, жители которых уже готовы ко встрече с новыми школами. Ждут их давно — остались последние приготовления.

В селе Тропарево, расположенном под Можайском, учреждение на Школьной улице сможет принять 275 ребят. Работы начались в марте. Министр проверил их вместе с главой округа Дмитрием Абареновым.

Несмотря на приостановку из-за ограничений, подрядчик набрал хороший темп. Вышли уже на внутреннюю отделку помещений в первом блоке школы. Видим, что есть возможность на отдельных участках увеличить число рабочих, чтобы в декабре мы увидели готовые классы Владимир Локтев.

Сельская школа на 50% готова. Здесь продолжают делать каркас, прокладывать инженерные сети и благоустраивать внутренний дворик. В строительстве задействовали свыше 140 человек и еще 18 специальных машин.

Новую школу строят на месте старой. Ее снесли после того, как в прошлом году потолок столовой обрушился в середине дня. Всех эвакуировали — пострадавших не было. Но с тех пор дети стали ездить на уроки за семь километров от дома. Их распределили в ближайшую школу села Сокольниково.

И две школы под Рузой

В Рузском округе к завершению близится строительство школ на 400 и 550 мест. Они появятся на улицах Новой и Лебеденко.

Школу, которая сможет принять 550 учеников, строят здесь чуть больше года. Об этом рассказал Владимир Локтев.

Она должна быть введена к концу года. Чтобы дети пошли учиться с третьей четверти, нужно открыть ее примерно 15 декабря Владимир Локтев.

Рабочие немного отстают от графика: не хватает рук. Но обещают исправиться. По словам Локтева, основная проблема, возникшая здесь на фоне коронавируса, — недостаток специалистов. Однако после ввода школ они серьезно улучшат ситуацию с обучением в округе.

«Эти два новых образовательных учреждения полностью снимут проблему второй смены, потому что вторая смена у нас только в Тучкове», — подчеркнул глава Рузы Николай Пархоменко.

Министр стройкомплекса дал поручение увеличить количество людей, занимающихся фасадом школы на улице Лебеденко, до 45 к понедельнику. Завершить строительно-монтажные работы там планируют уже к 10 декабря, а внутреннюю отделку — еще спустя десять дней.

На Новой улице все монолитные работы планируют закончить в 2020-м. Открыть ее смогут уже в следующем.

За этот год в Подмосковье построят 33 новых школы, а еще 33 — в следующем. Работы на всех объектах под строгим контролем.