Подмосковье 06 февраля 2023, 15:09 Строительство школ и востребованные профессии. Как изменились запросы жителей и работодателей Подмосковья?

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Капитальный ремонт и строительство школ стали одними из важнейших запросов жителей Московской области в последние несколько лет. Кроме этого, остается высокой потребность в правовом урегулировании споров с работодателями и поиск нового трудоустройства. Об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали представители Мособлдумы Линара Самединова, Минсоцразвития Ольга Николаева и Центра занятости населения Светлана Скородумова.

Спрос на образование

Уже год в России, и в частности в Подмосковье, реализуют президентскую программу капитального ремонта школ. Здания полностью обновляют снаружи и внутри, меняют мебель и оборудование, освежают фасады и входные группы.

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«Запросы от жителей стали фундаментом государственной программы, рассчитанной на пять лет. В Подмосковье в эту программу вошли 328 школ. За год ремонтируем в среднем по 60 объектов», — рассказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

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Школы не только ремонтируют — помимо этого, строят новые. Многие образовательные учреждения сдают досрочно. Например, работы закончатся раньше срока в уникальном лицее с IT-уклоном в Истре, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Тенденции на рынке труда

Последние изменения в экономике практически не отразились на уровне безработицы в Подмосковье — он остается одним из самых низких в России.

Тем, кто не может трудоустроиться самостоятельно, оказывают поддержку в центрах занятости населения. Там могут помочь и с переездом, и с переобучением, и с открытием своего дела.

«Сейчас самые востребованные профессии в Московской области — это IT-специалисты, аналитики, руководители проектов, а также специалисты в области фармакологии и здравоохранения», — рассказала руководитель Центра занятости населения Подмосковья Светлана Скородумова.

Вместе с тем некоторые профессии постепенно отходят в прошлое. Среди них библиотекари и бухгалтеры. Некоторых работников постепенно вытесняет цифровизация. Это касается, например, турагентов и банковских служащих.

Таким сотрудникам рекомендуют пройти курсы повышения квалификации в центре занятости населения или обучиться чем-то новому.

Недобросовестные работодатели

Бывает и такое, что права трудоустроенных жителей нарушаются. Еженедельно в Минсоцразвития Подмосковья поступают данные о недобросовестных организациях, которые полностью или частично не выплачивают работникам зарплату.

«Сейчас в нашем реестре есть информация о 66 организациях с общей суммой долга сотрудникам более 640 миллионов рублей. Количество жителей, которым не выплачена заработная плата, составляет более пяти тысяч человек», — отметила заведующая отделом оплаты труда бюджетных организаций Министерства соцразвития Подмосковья Ольга Николаева.

Столкнувшись с такой ситуацией, сотрудникам рекомендуют не ждать и не верить обещаниям работодателя. Бывает, что компании намеренно неправильно рассчитывают отпускные или выплаты по больничному, а также недоплачивают при увольнении. Правоохранительные органы помогут разобраться с проблемой и восстановить права.