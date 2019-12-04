Строительство школ и детсадов. В Солнечногорске определили приоритеты бюджета на три года

Половину бюджета Солнечногорского городского округа направят на развитие социальной сферы. Об этом муниципальные власти сообщили на публичных слушаниях в Доме культуры «Лепсе».

Бюджет Солнечногорска на ближайшие три года будет социально-ориентированным. Свыше 6 миллиардов рублей выделят на культуру, спорт и другие направления общественной сферы, в том числе и образование.

Будет решаться вопрос о продолжении строительства школы в микрорайоне Рекинцо. Также в планах — два новых детских сада. Школа более, чем на тысячу мест, может появиться в поселке Голубое.

Помимо этого, в городском округе планируют улучшать дороги и дворы, а также устанавливать дополнительные детские игровые площадки. В итоге на развитие городского округа направят 40% бюджета.

Первый заместитель главы Солнечногорска Игорь Козин пояснил, что власти пришли к типовому бюджету, который характерен и для городского округа Солнечногорск, и для всех подмосковных муниципалитетов.

«Типовой бюджет сформирован по необходимым нормативам. Прежде всего, мы получили заключение Министерства экономического развития финансов, где сказано, что он сформирован у нас правильно», — подчеркнул Игорь Козин.

Приток инвестиций и создание новых рабочих мест должны помочь принести доход в городской бюджет. Всего же в бюджет Солнечногорска на 2020 год заложено свыше 12 миллиардов рублей.

Доклад выслушали более 300 местных жителей, они смогли высказать свои предложения и замечания. Все выступления занесли в протокол. Бюджет Солнечногорья на ближайшие три года рассмотрят и примут на заседании Совета депутатов округа.