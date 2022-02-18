Строительство школ, благоустройство и цифровизация. Глава Чехова рассказал о переменах в округе

Глава Чехова Григорий Артамонов подвел итоги 2021 года и рассказал о планах на ближайшее будущее. Среди центральных тем — строительство объектов здравоохранения и образования, цифровизация и благоустройство.

Здравоохранение

Большие изменения коснулись сферы здравоохранения: открылась новая поликлиника, привели в порядок действующую, отремонтировали хирургическое отделение и подстанцию скорой помощи.

«На протяжении нескольких лет начало меняться все на глазах. И спасибо правительству Московской области, потому что оно делает глобальный акцент на городском округе Чехов. Дает много финансирования для того, чтобы у нас построили школу, делают ВЗУ», — отметил председатель Общественной палаты г. о. Чехов Денис Малахов.

Образование

В Чехове приступили к строительству школы на 825 мест в 5-м микрорайоне. Ее планируют открыть 1 сентября 2023 года. А открытие нового корпуса школы в Губернском уже ликвидировало проблему второй смены в микрорайоне и расширило возможности для образовательного процесса.

«В первую очередь надо отметить, что у нас пропала вторая смена. Теперь все наши ребятишки учатся в одну смену. Плюс мы получили новое помещение, в котором мы имеем возможность проводить различные учебные программы разных направлений. У нас увеличилось количество программ и, соответственно, на данный момент уже появился результат», — рассказал директор школы № 10 г. о. Чехов Константин Значков.

Благоустройство и создание комфортной среды

Среди важных тем в докладе Григория Артамонова — благоустройство территорий, формирование комфортной среды, создание общественных пространств для отдыха, цифровизация и забота об окружающей среде.

«В принципе, все темы уже у нас под контролем. С каждым годом темпы благоустройства все больше и больше наращиваются. С каждым годом мы делаем все больше дорог, скверы дополнительные, тротуары, ДИП. С каждым годом ставим себе более амбициозные цели, которые нам с помощью губернатора удается достигнуть и реализовать», — сообщил начальник управления благоустройства г. о. Чехов Михаил Собакин.

Работа с обращениями жителей

Особо в докладе главы Чехова была отмечена работа системы ЦУР и портала «Добродел». Личные встречи и общение с людьми, по мнению Григория Артамонова, — это ключевое и позволяет видеть, где именно нужны изменения.

«Конечно же, главное достояние нашего округа — это наши жители. Всех нас объединяет стремление видеть свой округ современным, процветающим и благополучным. Достижение этой цели зависит от каждого из нас. И я благодарю наших жителей за активное участие в жизни нашего округа», — сказал глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

«Губернатор всегда выделяет территории, которые являются опорными. И всегда возлагает на них большие надежды и действительно требует от них многого, во многом надеясь на них. Конечно, Чехов — это, бесспорно, опорная территория. Территория очень важная, очень значимая, непростая, где очень много проектов будет реализовано», — отметила министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2022 году в регионе обустроят 49 общественных территорий.