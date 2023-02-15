Подмосковье 15 февраля 2023, 17:23 Строительство северной части путепровода в районе платформы Быково началось в Раменском

Читать 360tv в

Строительство северной части путепровода в районе платформы Быково началось в Раменском округе со стороны улицы Леволинейной. Открыть движение по нему планируют 2024 году. Готовность объекта составила 40%.

Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках развития МЦД-3. Глава Минтранса региона Алексей Гержик рассказал, что сейчас строители начали устройство свайного фундамента под девятую опору со стороны Леволинейной улицы. Они пробурили скважину и провели испытания. Со стороны Южного проспекта установили вторую, третью и четвертую опоры, работы продолжают над первой, пятой и шестой. Всего их будет 10.

Реклама

«Также на объекте продолжают устраивать подпорные стены путепровода, стапель для укрупнительной сборки металлоконструкций пролетного строения и его дальнейшей надвижки через железную дорогу. Параллельно переустраивают инженерные коммуникации», — добавил он.

Реклама

По проекту в составе развязки построят двухполосный путепровод протяженностью 2,8 километра со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в поселок Удельная и улицы Леволинейной в поселок Быково. Кроме того, возведут подземный пешеходный переход, установят шумозащитные экраны и освещение.

Путепровод разгрузит улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».