Подмосковье 07 апреля 2023, 13:30 Строительство Северного обхода в Лобне завершится к концу года

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Рабочие завершили устройство насыпи земляного полотна на подходах к путепроводу через Дмитровское шоссе в Лобне. Объект станет частью будущей транспортной развязки в составе Северного обхода. Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Сейчас строители приступают к устройству песчаного подстилающего слоя и основания из щебеночно-песчаной смеси. После этого будут уложены переходные плиты на подходах к путепроводу. Завершить строительство развязки планируется к концу 2023 года.

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Также идут работы по строительству участка Северного обхода в районе Рогачевского шоссе. Там возводят направленный съезд в сторону аэропорта Шереметьево. Его протяженность составляет более километра. В июне 2023 года начнется строительство одноуровневой кольцевой развязки на Рогачевском шоссе. Все работы на участке завершат в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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