Подмосковье 16 июня 2023, 11:18 Строительство Северного обхода Лобни завершится к концу 2024 года

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о сроках окончания строительства Северного обхода Лобни. Трассу откроют к концу 2024 года.

«В конце 2024 года полностью завершим Северный обход Лобни, который улучшит транспортную доступность для 150 тысяч жителей. Видим, как с каждым таким проектом меняется качество жизни в муниципалитетах, поэтому продолжаем эту работу», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Строительство Северного обхода Лобни началось в ноябре 2020 года. На первом этапе возвели мост через железнодорожные пути Савеловского направления и соединили путепровод с автодорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая» и Дмитровским шоссе. Эти работы завершили в декабре 2022 года — на два года раньше срока.

На втором этапе строят транспортные развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе, а также расширяют до восьми полос участок протяженностью полтора километра на Дмитровке. Работы завершат в конце 2023 года.

На третьем этапе построят круговую развязку на Рогачевском шоссе и съезд в сторону аэропорта Шереметьево, реконструируют Рогачевское и Краснополянское шоссе.

Сейчас продолжается строительство съезда на Рогачевском шоссе в сторону аэропорта Шереметьево. Также в июне началось возведение одноуровневой кольцевой развязки на Рогачевском шоссе. Завершить эти работы планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что движение на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года.

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