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    25 апреля 2022, 17:48

    Минтранс: строительство Северного обхода Лобни идет с опережением графика

    Анастасия Аброськина

    Монтаж пролетного строения путепровода завершился на Северном обходе Лобни. Строительство идет с опережением графика, сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

    Минтранс: строительство Северного обхода Лобни идет с опережением графика | Изображение 1

    По его словам, завершился монтаж балок пролетного строения путепровода через Дмитровское шоссе.

    Мы ведем строительство Северного обхода Лобни с опережением графика — у нас нет проблем с поставками материалов

    Алексей Гержик.

    Он уточнил, что в работе применяют материалы российского производства. Для путепровода использовали изготовленные на Дмитровском заводе балки.

    Минтранс: строительство Северного обхода Лобни идет с опережением графика | Изображение 2

    «В рамках импортозамещения также используем продукцию предприятий Подольска, Одинцова и Смоленска», — сообщил Гержик.

    Северный обход — долгожданный для Лобни проект. Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге. Она разгрузит улицы.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, важно, чтобы Лобня наконец «спокойно вздохнула».

    Минтранс: строительство Северного обхода Лобни идет с опережением графика | Изображение 3

    В результате значительно сократится время выезда из города — до 30 минут вместо двух часов.

    В начале следующего года планируют приступить к последнему этапу, который предусматривает строительство направленного съезда эстакадного типа в сторону Шереметьево.