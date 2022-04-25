Минтранс: строительство Северного обхода Лобни идет с опережением графика

Монтаж пролетного строения путепровода завершился на Северном обходе Лобни. Строительство идет с опережением графика, сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, завершился монтаж балок пролетного строения путепровода через Дмитровское шоссе.

Мы ведем строительство Северного обхода Лобни с опережением графика — у нас нет проблем с поставками материалов Алексей Гержик.

Он уточнил, что в работе применяют материалы российского производства. Для путепровода использовали изготовленные на Дмитровском заводе балки.

«В рамках импортозамещения также используем продукцию предприятий Подольска, Одинцова и Смоленска», — сообщил Гержик.

Северный обход — долгожданный для Лобни проект. Дорога напрямую свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя переезд на железной дороге. Она разгрузит улицы.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, важно, чтобы Лобня наконец «спокойно вздохнула».

В результате значительно сократится время выезда из города — до 30 минут вместо двух часов.

В начале следующего года планируют приступить к последнему этапу, который предусматривает строительство направленного съезда эстакадного типа в сторону Шереметьево.