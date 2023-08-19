Подмосковье 19 августа 2023, 03:09 Строительство седьмого дома в ЖК «Лобня-сити» завершат в следующем году Школа, детский сад и новый дом появятся в ЖК «Лобня-Сити» в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Для жителей микрорайона Катюшки в городском округе Лобня в следующем году построят школу на 2200 мест и детский сад. Но самое главное, в жилом комплексе «Лобня-сити» закончат строительство седьмого корпуса.

Все больше людей при покупке квартиры останавливают свой выбор на новом и перспективном микрорайоне.

Реклама

Участница долевого строительства Виктория Семикина отметила, что в Катюшках развитая инфраструктура, что важно для семей с детьми.

«Транспортная доступность. До Москвы, очень близко и удобно. Это основной приоритет. И стоимость жилья естественно. Гораздо лучше, чем в других микрорайонах», — отметила она.

В новом высотном доме на 17 этажей появятся 288 квартир, начиная от студий, заканчивая двухкомнатными. На первом этаже расположатся магазины, кафе, парикмахерские и химчистки. Во дворе организуют детские и спортивные площадки, а также автомобильные парковки.

«Сейчас проводится кладка наружных и внутренних стен. Начинаются работы по прокладке коммуникаций. Также на следующей неделе выходит сетевая компания по прокладке сетей. Все идет по графику. Будем стараться закончить вовремя», — пообещал начальник участка Артем Ушаков.

Микрорайон «Лобня-сити» заложили почти 10 лет назад, но из-за финансовых трудностей подрядчик не смог закончить строительство. Стройку продолжили только в 2017-м году после появления нового подрядчика. После сдачи новоселы получат ключи от своих квартир в благоустроенном квартале с развитой инфраструктурой.