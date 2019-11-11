Строительство развязки на Зенинском шоссе в Люберцах завершили наполовину

Продолжается строительство транспортной развязки на Зенинском шоссе в Люберцах. Сейчас работы выполнены наполовину. Запуск движения запланирован на конец года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Протяженность развязки составит 1,1 километра. За сутки по этой дороге будут проезжать 17 тысяч автомобилей.

«Ведутся работы по устройству дорожного полотна, также продолжается строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Реализация проекта позволит разгрузить движение на данном транспортном узле», — прокомментировал Алексей Гержик.

Продолжаются работы и на участке Зенинского шоссе с 1,9 до 3,2 километра и моста на дороге Марусино — Зенино — Некрасовка.

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Также в Люберцах реконструируют еще одну дорогу — Октябрьский проспект. Это главная магистраль города. Проект предусматривает расширение проезжей части до шести полос движения. Работы полностью завершат к 2025 году.