Строительство развязки на Зенинском шоссе в Люберцах завершили наполовину
Протяженность развязки составит 1,1 километра. За сутки по этой дороге будут проезжать 17 тысяч автомобилей.
«Ведутся работы по устройству дорожного полотна, также продолжается строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Реализация проекта позволит разгрузить движение на данном транспортном узле», — прокомментировал Алексей Гержик.
Продолжаются работы и на участке Зенинского шоссе с 1,9 до 3,2 километра и моста на дороге Марусино — Зенино — Некрасовка.
Тишина днем и ночью. Шумозащитные экраны появятся на Зенинском шоссе в ЛюберцахПодробнее
Также в Люберцах реконструируют еще одну дорогу — Октябрьский проспект. Это главная магистраль города. Проект предусматривает расширение проезжей части до шести полос движения. Работы полностью завершат к 2025 году.